Я запрошую всіх друзів України відвідати Київ – Зеленський

Польщі, Чехії, Словенії. Польщу представляв також віце-прем'єр Мирослав Качинський. Цей візит – вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ – мішень, особливо сміливо бути поряд з нами, поряд із друзями" , - сказав він у відеозверненні у ніч із вівторка на середу.

"Я запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, оскільки наше небо ще не закрите від російських ракет та літаків. Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу спрямовані на нашу столицю. Кожен, хто з нами, отримає подяку не лише нашу, а й усіх народів світу", - наголосив Зеленський.