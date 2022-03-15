ПАРЄ: РФ більше не може бути членом Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи констатує, що Росія більше не може бути членом Ради Європи, і вважає, що Комітет міністрів має вимагати від Москви негайно вийти з РЄ.

Про це йдеться в пресрелізі ПАРЄ, поширеному у вівторок.

"Російська Федерація "вчинила грубі порушення Статуту Ради Європи, несумісні зі статусом держави-члена, не виконує своїх зобов'язань, узятих перед Радою Європи, та не відповідає взятим перед нею зобов'язанням". Тому Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що Російська Федерація "не може бути державою-членом організації. На думку асамблеї, Комітет міністрів має вимагати від Російської Федерації "негайно вийти з Ради Європи". Якщо країна не виконає прохання, асамблея пропонує Комітету міністрів "визначити найближчу можливу дату, на яку Російська Федерація припиняє бути членом", - наводяться витяги з проголосованої у вівторок резолюції.

У пресрелізі наголошується, що документ було ухвалено одноголосно за підсумками позачергового пленарного засідання, і висловлює солідарність з Україною, українським народом та українськими членами ПАРЄ, підтверджуючи "непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Асамблея глибоко занепокоєна свідченнями серйозних порушень Російською Федерацією прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема нападами на цивільні об'єкти та гуманітарні коридори, невибірковим застосуванням артилерії, ракет і бомбардувань, а також захопленням заручників. Асамблея із шоком відзначає безрозсудні атаки російських збройних сил на ядерні об'єкти в Україні. Відповідно, асамблея підтримує всі зусилля, спрямовані на забезпечення притягнення винних до відповідальності", - зазначено в повідомленні.

Водночас у ПАРЄ вважають, що в разі, якщо РФ перестане бути членом організації, "Рада Європи має передбачити ініціативи, які дають змогу продовжувати підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством".