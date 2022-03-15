Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

Президент США Джо Байден підписав закон про двопартійне державне фінансування, яким надаються Україні історичні $13,6 млрд.

"Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні $13,6 млрд. фінансування", - написав він у твіттер.

Байден також зазначив, що "агресія Путіна проти України об'єднала людей в Америці та в усьому світі, щоб діяти невідкладно та рішуче".

Президент США подякував керівництву Конгресу за оперативну роботу, яка підтверджує, що країна має ресурси, необхідні для "продовження рішучої реакції на цю кризу".

У свою чергу, видання The Hill зазначає, що бюджет розраховано на період до вересня.

Проект узгоджувався місяцями, доки був представлений в остаточному вигляді Конгресу США минулого тижня. Після цього він швидко отримав підтримку з боку республіканців та демократів як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Джерело: https://twitter.com/POTUS/status/1503804282532859905