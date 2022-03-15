Події

21:30 15.03.2022

Військові РФ розстріляли трьох юнаків у Чернігівській області, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

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У Чернігівській області 14 березня 2022 року у с. Мохнатин російські військові розстріляли трьох юнаків, розпочато розслідування, повідомив Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України)", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, 14 березня 2022 року у с. Мохнатин військові країни-агресора розстріляли трьох юнаків. Двом загиблим було по 17 років, ще одному юнакові – 19.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3204

Теги: #рф #люди #вбивство
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