Події

21:10 15.03.2022

Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на РФ та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели розмову, обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.

"Розмова з Ентоні Блінкеном. Вдячні США за новий виток персональних санкцій проти російських чиновників. Я також наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію. Ми обоє погодилися з тим, що важливо гарантувати безпеку ядерних об'єктів в Україні", - написав він у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503803511246667784?fbclid=IwAR2WW9qPj02TLj8wGJMHruOFMlK2MHp5RpxX0Tl8bhZdS-1-bC6ZALV

Теги: #сша #підтримка #мід
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