Майже 1 тис. інвесторів вклали 100 млн грн у військові облігації через ICU Trade

Майже 1 тис. інвесторів, серед яких і юридичні, і фізичні особи, вклали 100 млн грн у військові облігації через ICU Trade, ще 2 тис. охочих - у процесі підключення до системи, повідомила пресслужба фінансової групи ICU.

"За тиждень ми обробили майже 1 тис. заявок від клієнтів. Ще щонайменше 2 тис. патріотичних інвесторів готові допомагати країні і ми активно працюємо над підключенням їх до ICU Trade", - наводить пресслужба у релізі слова засновника ICU Костянтина Стеценка.

Наразі ICU забезпечує понад 30% від усіх біржових торгів військовими облігаціями за обсягом угод та понад 60% - за кількістю, зазначила інвестгрупа з посиланням на дані українських фондових бірж.

"ICU не заробляє на торгівлі військовими облігаціями. Комісії торговця та депозитарної установи для покупців цих паперів через ICU Trade відсутні. Навпаки, група спрямувала власні кошти на створення інфраструктури для торгівлі військовими ОВДП і закликає всіх, хто має можливість, інвестувати в ці папери, допомагаючи цим своїй країні", - зазначено в повідомленні.

Як нагадала ICU, Міністерство фінансів встановило ставку прибутковості з військових облігацій на рівні 11% із терміном погашення 1 березня 2023 року.

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів ICU - ринки, що розвиваються, в усьому світі. Під управлінням групи перебувають активи у розмірі понад $500 млн.

Засновники ICU - Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.