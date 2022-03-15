Події

18:04 15.03.2022

У комендантську годину метро в Києві працюватиме як укриття, пересуватися містом без спецперепустки заборонено – КМВА

1 хв читати
У комендантську годину метро в Києві працюватиме як укриття, пересуватися містом без спецперепустки заборонено – КМВА

Під час посиленої комендантської години в Києві з 20.00 15 березня до 7.00 17 березня заборонено пересування містом без спецперепустки, метрополітен працюватиме лише в режимі укриття, повідомляє КМВА.

"Під час посиленої комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише в режимі укриття. Рух поїздів не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні КМВА в телеграм-каналі.

Київська адміністрація нагадує, що під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом. "Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні.

Теги: #метро #режим #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 15.03.2022
ДСНС повідомляє про третього загиблого у 16-поверховому будинку у Святошинському районі в Києві після обстрілу

ДСНС повідомляє про третього загиблого у 16-поверховому будинку у Святошинському районі в Києві після обстрілу

14:12 15.03.2022
За попередніми даними, чотири особи загинули після обстрілів і пожежі у Святошинському районі столиці, вогонь іще не загашений - КМВА

За попередніми даними, чотири особи загинули після обстрілів і пожежі у Святошинському районі столиці, вогонь іще не загашений - КМВА

12:06 15.03.2022
Кличко закликав киян-чоловіків, які поїхали, повернутися і захищати столицю

Кличко закликав киян-чоловіків, які поїхали, повернутися і захищати столицю

11:15 15.03.2022
У Києві запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - Кличко

У Києві запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - Кличко

10:34 15.03.2022
Двоє людей загинули після обстрілу в 16-поверховому будинку в Києві - ДСНС

Двоє людей загинули після обстрілу в 16-поверховому будинку в Києві - ДСНС

08:37 15.03.2022
Двоє людей загинули після обстрілу в 16-поверховому будинку в Києві - ДСНС

Двоє людей загинули після обстрілу в 16-поверховому будинку в Києві - ДСНС

08:06 15.03.2022
Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" в Києві та службові приміщення

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" в Києві та службові приміщення

20:25 14.03.2022
ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

13:15 14.03.2022
Внаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро дістали поранень - Кличко

Внаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро дістали поранень - Кличко

12:32 14.03.2022
Внаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро дістали поранень - Кличко

Внаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро дістали поранень - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Запоріжжі запущено супутниковий інтернет Starlink - голова Запорізької ОВА

РФ виходить із Ради Європи

Окупанти зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області - Зеленський

Оператор телеканалу Fox News та українська журналістка загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових

У Маріуполі російські війська взяли в заручники лікарів і пацієнтів лікарні – голова ОВА

ОСТАННЄ

Майже 1 тис. інвесторів вклали 100 млн грн у військові облігації через ICU Trade

За відсутності повноважень ВРП передаватиме свої окремі функції Раді суддів України - закон

ВР розширила закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, захоплені РФ після 24 лютого

На Запоріжжі запущено супутниковий інтернет Starlink - голова Запорізької ОВА

США внесли до санкційного списку дружину Лукашенка

ВР наділила Нацполіцію додатковими повноваженнями в умовах воєнного стану

ВР дозволила компаніям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2% - закон

РФ виходить із Ради Європи

ВР на період воєнного стану дерегулювала трудові відносини

ВР підтримала створення резервних копій державних інформаційних ресурсів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА