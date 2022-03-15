У комендантську годину метро в Києві працюватиме як укриття, пересуватися містом без спецперепустки заборонено – КМВА

Під час посиленої комендантської години в Києві з 20.00 15 березня до 7.00 17 березня заборонено пересування містом без спецперепустки, метрополітен працюватиме лише в режимі укриття, повідомляє КМВА.

"Під час посиленої комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише в режимі укриття. Рух поїздів не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні КМВА в телеграм-каналі.

Київська адміністрація нагадує, що під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом. "Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні.