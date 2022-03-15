Події

17:56 15.03.2022

ВР звільнила від військової служби людей з інвалідністю й тих, хто доглядає їх і важкохворих дітей

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Верховна Рада звільнила від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають таких осіб з інвалідністю та важкохворих дітей. 

Ухвалення відповідного законопроєкту №7140-1 за основу та в цілому підтримали 334 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Документ вносить зміни до низки статей законів "Про військовий обов'язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з якими від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) звільняються окремі категорії військовозобов'язаних з числа осіб з інвалідністю, а також тих, хто доглядають таких людей і недієздатних.

Ці норми також стосуються громадян, які утримують дітей з інвалідністю, дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Верховна Рада також звільнила від військової служби людей, які доглядають дітей, які дістали тяжку травму, які потребують трансплантації органу, паліативної допомоги, при перетині ними державного кордону України в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

Крім того, дії ухваленого закону поширюються на осіб, які опікують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або віднесені до закладів різних типів, дітей, які виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

Теги: #вр #призов #інвалідність
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