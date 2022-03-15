Події

17:44 15.03.2022

Оператор телеканалу Fox News та українська журналістка загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових

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Оператор телеканалу Fox News та українська журналістка загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових

Оператор телеканалу Fox News П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині с. Горенка", - написав Геращенко у телеграм-каналі у вівторок.

Він також нагадав, що вчора журналіста FoxNews Бенджамін Голла було поранено.

"Лікарям довелося ампутувати частину гомілки", - додав Геращенко.

Теги: #війна #журналісти #загибель
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