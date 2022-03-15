Зеленський: Вже ухвалених санкцій недостатньо, потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з РФ

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force у вівторок зазначив, що вже ухвалених санкцій проти Росії недостатньо для того, щоб зупинити її агресію.

"Ухвалених санкцій, мені здається, недостатньо. Хоча ми вдячні вам усім, але агресивні плани Росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова - цього замало. Вони обстріляли найбільшу атомну електростанцію в Європі, вони поставили під загрозу безпеку об'єктів у Чорнобилі... Яку відповідь вони отримали на це? Ми вважаємо, що практично жодної", - наголосив президент.

Він зазначив, що багато світових компаній продовжують роботу на російському ринку - такі як Nestle, Philip Morris і Raiffeisen, а ще частина компаній заявили про вихід, але насправді навіть не звільнили співробітників.

"Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації у нас немає: якщо вони ігнорують кров - світ нічого не може зробити, і це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової. Це потрібно вирішувати і вирішувати наразі, доки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не лише в Росії, - питання в майбутньому: що ще може бути. Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу. Потрібне повне відключення російських банків від SWIFT. Потрібне визнання російської держави державою-терористом, тому що це так і є. І потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Ми наголошуємо: це потрібно нам, але це потрібно і вам, для всього світу, для миру в Україні та Європі", - наголосив президент.