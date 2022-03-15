На переговорах із РФ обговорюються питання припинення вогню та виведення військ із України - Подоляк

Українська та російська делегації на переговорах про припинення війни у вівторок обговорюють, зокрема, питання припинення вогню та виведення військ РФ із української території, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори продовжуються. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни", - написав Подоляк у твіттері.