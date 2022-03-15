Події

14:42 15.03.2022

З Маріуполя виїхали майже дві тисячі машин, іще стільки ж стоять на виїзді з міста – міськрада

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З Маріуполя виїхали майже дві тисячі машин, іще стільки ж стоять на виїзді з міста – міськрада

Станом на 14:00 вівторка з Маріуполя у напрямку Запоріжжя в евакуацію виїхали 2 тисячі автомобілів, іще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста, повідомляє Маріупольська міськрада.

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі машин. Люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що для особистої безпеки необхідно прибути до Василівки не пізніше 18:00. "Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаку", - йдеться у повідомленні.

Маріупольська міськрада нагадує адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Теги: #евакуація #маріуполь
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