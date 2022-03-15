Щонайменше 35 журналістів уже постраждали від рук російських окупантів на території України – Денісова

Російські окупанти ведуть боротьбу з об'єктивним висвітленням їх військових злочинів в Україні, вже постраждали щонайменше 35 журналістів, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, троє журналістів уже мертві. Серед них український військовий кореспондент Віктор Дудар (загинув під час бойових дій біля Миколаєва), оператор українського телеканалу Live Євген Сакун (загинув під час ракетного обстрілу в Києві) та американський журналіст-документаліст Брент Рено (був убитий на блокпості в Ірпені Київської області).

Багато журналістів дістали поранень від цілеспрямованих обстрілів ворога. Зокрема, броньований автомобіль із маркуванням "преса" швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху у бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст дістав поранень.

Двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова та Войтех Богач також потрапили під обстріл російських військ. Два данських кореспонденти видання Ekstra-Bladet Стефан Вайгерт (журналіст) та Еміль Фільтенборг Міккельсен (фотограф-репортер) дістали вогнепальних поранень.

Російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News. Головний кореспондент Стюарт Ремзі та його четверо колег, повертаючись до Києва, потрапили в засідку. Куля потрапила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Омбудсмен також додала, що під прицільним вогнем опинилися об'єкти телевізійної інфраструктури. Ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі й телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.

"Вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України", - сказала Денісова.