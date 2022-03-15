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11:56 15.03.2022

Кулеба: Глава МЗС Ізраїлю запевнив, що ізраїльська сторона не допомагатиме РФ обходити санкції

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Глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнив, що Ізраїль не надаватиме Росії допомоги в обході санкцій.

"Під час нашої розмови міністр Яір Лапід запевнив мене, що Ізраїль не стане для Росії засобом обходу санкцій. Вдячний за посередницькі зусилля Ізраїлю та гуманітарну допомогу. Ми обговорювали шляхи припинення війни в Україні. Домовилися, що права українців, які прибувають до Ізраїлю, дотримуватимуться", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503666804480253952

Теги: #ізраїль #росія #санкції
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