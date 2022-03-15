Понад 90% українців за перейменування вулиць на честь сьогоднішніх захисників України – соцопитування "Рейтингу"

Абсолютна більшість громадян України підтримують ініціативу надання низці міст статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь героїв, які нині захищають Українську державу (92%), свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

У всіх регіонах максимальна підтримка такої ініціативи: від сходу (86%) до заходу (96%).

У період війни значно зросла самооцінка населення. Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед "лідерів" (34%) і "середнячків" (42%), тоді як два місяці тому переважно бачили серед "аутсайдерів". Водночас 63% опитаних бачать Україну в "лідерах" серед країн колишнього СРСР, тоді як іще два місяці тому бачили переважно серед "середнячків".

76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за історію аналогічних опитувань. Лише 15% протилежної думки, 10% – важко оцінити. У всіх регіонах і серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

У межах дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.