Події

10:54 15.03.2022

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,75 млрд грн

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Українці та іноземці з 24 лютого перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), 11,75 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3,4 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ в суботу, кошти надходили, зокрема, зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок коштів на спецрахунку становить 67,6 млн грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 8,1 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 980 млн грн.

Окрім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 260,75 млн грн в еквіваленті, зокрема 128 млн грн надійшло з-за кордону в інвалюті.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Теги: #нбу #армія #фінпідтримка
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