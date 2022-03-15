Події

08:06 15.03.2022

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" в Києві та службові приміщення

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Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" в Києві та службові приміщення

Київ. 15 березня. Інтерфакс-Україна – У результаті обстрілу агресором Києва вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" та службові приміщення.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська" та службові приміщення. ️Під час руху поїзда не зупинятимуться на станції", - повідомляє служба метро у телеграм у вівторок вранці.

Джерело: https://t.me/kyivmetroalerts/923

Теги: #метро #київ #пошкодження
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