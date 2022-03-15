У РФ заборонили вивіз зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн ЄАЕС до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня, повідомила у понеділок пресслужба уряду.

"У Росії запроваджується тимчасова заборона на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, стосовно цукру - до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона щодо зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь і кукурудзу.