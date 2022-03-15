Події

07:41 15.03.2022

У РФ заборонили вивіз зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

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Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн ЄАЕС до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня, повідомила у понеділок пресслужба уряду.

"У Росії запроваджується тимчасова заборона на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, стосовно цукру - до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона щодо зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь і кукурудзу.

Теги: #зерно #росія #заборона #цукор
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