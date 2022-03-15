Події

07:20 15.03.2022

Японія впроваджує санкції щодо 17 громадян Росії - МЗС

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Японія впроваджує санкції щодо 17 фізосіб з Росії у зв'язку із ситуацією навколо України, повідомляє МЗС країни.

У зовнішньополітичному відомстві Японії зазначили, що заходи щодо заморожування активів 17 громадян Росії були вжиті "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії в міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру".

Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів Держдуми.

Крім того, санкції запроваджено стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів підприємця Юрія Ковальчука.

Теги: #японія #росія #санкції
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