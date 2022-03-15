Держекоінспекція: Частину каналізаційних очисних споруд населених пунктів, де тривають бойові дії, знищено або пошкоджено

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) заявляє про знищення або пошкодження частини каналізаційних очисних споруд населених пунктів, де тривають бойові дії.

Згідно з інформацією відомства в понеділок, фахівці Штабу при Держекоінспекції продовжують фіксувати екозлочини, які скоюють окупанти.

При цьому наголошується, що важливим питанням залишається регламентне обслуговування та ремонт каналізаційних очисних споруд міст, обласних і районних центрів, які зазнали значних руйнувань.

Спільно з представниками Держводагентства інспектори ДЕІ здійснюють постійний облік пошкоджень об'єктів водної інфраструктури та факти зупинення роботи очисних споруд з метою оперативного реагування.

Крім того, суми збитків за декількома фактами вже розраховуються і будуть оприлюднені.

"Яку небезпеку несуть зруйновані каналізаційні очисні споруди: забруднення водойм; забруднення ґрунту та ґрунтових вод; порушення всієї екосистеми на кілометри навколо; шкода флорі, фауні, здоров'ю людей і тварин", - пояснюється в інформації інспекції.

Джерело: https://www.dei.gov.ua/posts/2159