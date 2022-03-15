Події

07:15 15.03.2022

Держекоінспекція: Частину каналізаційних очисних споруд населених пунктів, де тривають бойові дії, знищено або пошкоджено

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Державна екологічна інспекція (ДЕІ) заявляє про знищення або пошкодження частини каналізаційних очисних споруд населених пунктів, де тривають бойові дії.

Згідно з інформацією відомства в понеділок, фахівці Штабу при Держекоінспекції продовжують фіксувати екозлочини, які скоюють окупанти.

При цьому наголошується, що важливим питанням залишається регламентне обслуговування та ремонт каналізаційних очисних споруд міст, обласних і районних центрів, які зазнали значних руйнувань.

Спільно з представниками Держводагентства інспектори ДЕІ здійснюють постійний облік пошкоджень об'єктів водної інфраструктури та факти зупинення роботи очисних споруд з метою оперативного реагування.

Крім того, суми збитків за декількома фактами вже розраховуються і будуть оприлюднені.

"Яку небезпеку несуть зруйновані каналізаційні очисні споруди: забруднення водойм; забруднення ґрунту та ґрунтових вод; порушення всієї екосистеми на кілометри навколо; шкода флорі, фауні, здоров'ю людей і тварин", - пояснюється в інформації інспекції.

Джерело: https://www.dei.gov.ua/posts/2159

Теги: #війна #водоочищення #руйнація
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