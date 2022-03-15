Події

06:57 15.03.2022

Ворог продовжує наносити авіаудари по об'єктам критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

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Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктам критичної інфраструктури, повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Також ворог використовує заклади охорони здоров'я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Окрім цього, окупант продовжує підступно використовувати об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Морально-психологічний стан противника залишається низькому рівні, що зумовлює відмови військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також є інформація про те, що мобілізовані жителі з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області спрямовуються для поповнення втрат частин російських окупаційних військ, залучених до бойових дій в Україні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272694708376948

Теги: #всу #війна #зведення
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