Ворог продовжує наносити авіаудари по об'єктам критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктам критичної інфраструктури, повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Також ворог використовує заклади охорони здоров'я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Окрім цього, окупант продовжує підступно використовувати об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Морально-психологічний стан противника залишається низькому рівні, що зумовлює відмови військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також є інформація про те, що мобілізовані жителі з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області спрямовуються для поповнення втрат частин російських окупаційних військ, залучених до бойових дій в Україні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272694708376948