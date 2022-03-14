Події

23:10 14.03.2022

У Росії співробітниця "Первого канала" під час прямого ефіру новин вийшла з плакатом із закликом зупинити війну

1 хв читати

У прямому ефірі новинної програми "Время" на російському "Первом канале" співробітниця вийшла з плакатом із гаслом "Зупиніть війну", телеканал заявив про проведення службової перевірки.

"У прямому ефірі програми "Время" справді стався інцидент із сторонньою у кадрі, триває службова перевірка", - йдеться в повідомленні пресслужби каналу.

Згідно з оприлюдненими в інтернеті відео ефіру програми новин "Время" на "Первом канале", під час ефіру в кадр із ведучою програми Катериною Андрєєвою вийшла дівчина з плакатом "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть", "No War".

Пізніше стало відомо, що дівчина, яка вийшла з плакатом, — редактор "Первого канала" Марина Овсянникова.

Крім того, до виходу в ефір вона записала відео, в якому звинуватила президента РФ Володимира Путіна у розв'язанні війни в Україні та вибачилася за свою участь у пропаганді "Первого канала".

Пізніше у ЗМІ повідомили, що Овсянникову затримали працівники поліції, і нині вона перебуває на допиті.

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011086090322

https://t.me/znua_live/25770

Теги: #рф #телеканал #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:34 14.03.2022
Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА

Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА

22:12 14.03.2022
У результаті обстрілу в Чернігові загинули десятеро людей - Офіс Генпрокурора

У результаті обстрілу в Чернігові загинули десятеро людей - Офіс Генпрокурора

22:06 14.03.2022
Окупанти зазнали суттєвих втрат під час спроби прориву на Донеччині - ОТУ "Схід"

Окупанти зазнали суттєвих втрат під час спроби прориву на Донеччині - ОТУ "Схід"

21:55 14.03.2022
У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було травмовано під Києвом

У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було травмовано під Києвом

21:52 14.03.2022
Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

21:45 14.03.2022
Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

21:33 14.03.2022
Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

21:29 14.03.2022
Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

21:13 14.03.2022
Генерал США Ходжес: Приблизно за 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести військову агресію проти України, Захід має прискорити свою підтримку

Генерал США Ходжес: Приблизно за 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести військову агресію проти України, Захід має прискорити свою підтримку

20:04 14.03.2022
"Лікарняні" та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами під час воєнного стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не обробив документи - Мінсоцполітики

"Лікарняні" та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами під час воєнного стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не обробив документи - Мінсоцполітики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 26 березня – законопроєкт

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ ВР ПРОДОВЖИТИ ВОЄННИЙ СТАН ЩЕ НА 30 ДНІВ ІЗ 24 БЕРЕЗНЯ - ЗАКОНОПРОЄКТ

ЄК швидко підготує свої висновки на заявки України, Грузії та Молдови про вступ до ЄС, обіцяють у Брюсселі

Російські окупанти вивезли голову Мелітопольської райради – Верещук

Окупанти обстріляли Нові Петрівці, одна людина загинула, є пошкодження в музеї-заповіднику – Офіс генпрокурора

МВФ очікує зростання держборгу України у 2022 році з 50% ВВП до 60% ВВП

Харківщину було обстріляно "Іскандером" з території РФ - Синєгубов

Залізниці Фінляндії припиняють прийом вантажів лізингових компаній і вантажовідправників з РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА