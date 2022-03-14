У Росії співробітниця "Первого канала" під час прямого ефіру новин вийшла з плакатом із закликом зупинити війну

У прямому ефірі новинної програми "Время" на російському "Первом канале" співробітниця вийшла з плакатом із гаслом "Зупиніть війну", телеканал заявив про проведення службової перевірки.

"У прямому ефірі програми "Время" справді стався інцидент із сторонньою у кадрі, триває службова перевірка", - йдеться в повідомленні пресслужби каналу.

Згідно з оприлюдненими в інтернеті відео ефіру програми новин "Время" на "Первом канале", під час ефіру в кадр із ведучою програми Катериною Андрєєвою вийшла дівчина з плакатом "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть", "No War".

Пізніше стало відомо, що дівчина, яка вийшла з плакатом, — редактор "Первого канала" Марина Овсянникова.

Крім того, до виходу в ефір вона записала відео, в якому звинуватила президента РФ Володимира Путіна у розв'язанні війни в Україні та вибачилася за свою участь у пропаганді "Первого канала".

Пізніше у ЗМІ повідомили, що Овсянникову затримали працівники поліції, і нині вона перебуває на допиті.

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011086090322

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