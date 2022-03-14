Події

21:55 14.03.2022

У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було травмовано під Києвом

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Кореспондент Fox News Бенджамін Холл зазнав травми під час збору новин під Києвом, повідомив в ефірі ведучий телеканалу Джон Робертс.

Як зазначили у Fox News, Бен Холл зараз госпіталізований, "команди працюють на місцях над збором додаткової інформації у міру того, як ситуація швидко розвивається.

Як раніше повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг у результаті бойових дій російських окупаційних військ. Вона назвала прізвище репортера.

Джерело: https://video.foxnews.com/v/6300661625001#sp=show-clips

Теги: #рф #війна #журналіст
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