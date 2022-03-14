Події

21:38 14.03.2022

Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

1 хв читати

Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) слідом за санкціями ЄС проти РФ призупинило дію сертифікатів російських підприємств цивільної авіації, йдеться на сайті регулятора.

"EASA схвалило рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, зокрема сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції", - йдеться в повідомленні.

У списку організацій із призупиненими сертифікатами перераховані найбільші російські авіакомпанії ("Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії" та інші), підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки ("А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга- Дніпро технікс" та інші).

Крім того, у списку представлені типи повітряних суден, сертифікати яких призупинені: серед них вироблені в РФ Superjet 100 і Ту-204.

EASA також вирішило призупинити прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій, сказано на сайті регулятора.

Євросоюз 26 лютого упровадив санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з авіакомпаніями, що діють.

Теги: #європа #безпека #регулятор #авіація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 14.03.2022
Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

18:15 14.03.2022
Білий дім обговорює плани поїздки Байдена до Європи найближчими тижнями - ТБ

Білий дім обговорює плани поїздки Байдена до Європи найближчими тижнями - ТБ

12:03 14.03.2022
Минулої доби українські військові знищили 8 одиниць російської авіатехніки - Міноборони України

Минулої доби українські військові знищили 8 одиниць російської авіатехніки - Міноборони України

06:37 14.03.2022
Українські військові минулої доби знищили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські військові минулої доби знищили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів - Командування Повітряних Сил ЗСУ

00:31 14.03.2022
Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки

Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки

11:09 13.03.2022
Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

06:26 13.03.2022
Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

12:21 12.03.2022
Глава Генштабу ЗС Білорусі заявив, що переміщення військ республіки не пов'язане з підготовкою до участі у військових діях в Україні

Глава Генштабу ЗС Білорусі заявив, що переміщення військ республіки не пов'язане з підготовкою до участі у військових діях в Україні

06:30 12.03.2022
Чотири російські вертольоти, безпілотник і винищувач-бомбардувальник Су-34 знищені українськими зенітниками та авіацією за добу – Командування Повітряних Сил ЗСУ

Чотири російські вертольоти, безпілотник і винищувач-бомбардувальник Су-34 знищені українськими зенітниками та авіацією за добу – Командування Повітряних Сил ЗСУ

16:35 11.03.2022
Україна є членом європейської сім'ї – президент Єврокомісії

Україна є членом європейської сім'ї – президент Єврокомісії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

У результаті обстрілу в Чернігові загинули десятеро людей - Офіс Генпрокурора

Окупанти зазнали суттєвих втрат під час спроби прориву на Донеччині - ОТУ "Схід"

У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було травмовано під Києвом

Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

В Україну прибула команда лікарів із Ізраїлю – Єрмак

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

Кабмін в умовах військової агресії РФ може запровадити ПСО для економічно значущих підприємств та тепловиробників - "Нафтогаз"

Генерал США Ходжес: Приблизно за 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести військову агресію проти України, Захід має прискорити свою підтримку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА