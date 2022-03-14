Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) слідом за санкціями ЄС проти РФ призупинило дію сертифікатів російських підприємств цивільної авіації, йдеться на сайті регулятора.

"EASA схвалило рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, зокрема сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції", - йдеться в повідомленні.

У списку організацій із призупиненими сертифікатами перераховані найбільші російські авіакомпанії ("Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії" та інші), підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки ("А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга- Дніпро технікс" та інші).

Крім того, у списку представлені типи повітряних суден, сертифікати яких призупинені: серед них вироблені в РФ Superjet 100 і Ту-204.

EASA також вирішило призупинити прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій, сказано на сайті регулятора.

Євросоюз 26 лютого упровадив санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з авіакомпаніями, що діють.