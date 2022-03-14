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21:33 14.03.2022

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

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Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ї американського журналіста Брента Рено, убитого російськими військовими 13 березня в Ірпені (Київська область).

"Висловлюю сердечні співчуття сім'ї Брента Рено, який загинув, документуючи безжалісність і зло, заподіяне Росією людям в Україні. Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви", - написав він у твіттері в понеділок.

Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times Брента Рено, ще одного журналіста поранено.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на вбивство журналіста російськими окупантами, заявивши, що настав час, коли міжнародні партнери мають взяти на себе відповідальність та допомогти Україні.

У редакції New York Times повідомили, що Брент Рено справді загинув у результаті обстрілу російськими окупантами в Ірпені (Київська область).

Одночасно, у виданні уточнили, що останнім часом загиблий журналіст не співпрацював з редакцією, а виявлений при ньому бейдж NYT був виданий "багато років тому".

Американське видання Time повідомило, що вбитий російськими військами в Ірпені (Київська область) журналіст Брент Рено останні кілька тижнів працював в Україні над їх проектом про біженців.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503446690895904777

Теги: #рф #війна #журналіст
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