Події

20:40 14.03.2022

Потік українських біженців до Молдови зменшується - МВС

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Кількість біженців з України до Молдови поступово скорочується, повідомив голова інспекторату з надзвичайних ситуацій МВС Молдови Александр Опря.

"Кількість біженців, прибулих на територію Молдови, поступово скорочується. За даними Прикордонної поліції, потік біженців до Молдови почав скорочуватися з 8 березня. При цьому біженці продовжують виїжджати з Молдови до країн Євросоюзу", - сказав Опря.

Він повідомив, що з 8 до 13 березня здійснено 242 автобусні рейси та перевезено до кордону з Румунією понад 8 тис. осіб. Понад 4 тис. людей з України прибули до Румунії поїздом, зокрема спеціальним рейсом для біженців, який організувала Молдовська залізниця.

Опря додав, що останніми днями організовані спеціальні авіарейси для біженців: кілька польотів здійснено в Стамбул, Франкфурт-на-Майні, Тель-Авів. Небо над Молдовою залишається закритим, рейси здійснюються лише за спеціальним розпорядженням Комісії з надзвичайного стану.

"Якщо станом на 8 березня в Молдові перебували 128 759 біженців, то на 14 березня - 102 836 осіб, з них 48 405 - діти. У Молдові відкрито 96 авторизованих центрів розміщення, два спеціальних центри, організованих МВС. Залишаються доступними понад 4 тис. місць для розміщення", - наголосив Опря.

У зв'язку із ситуацією в Україні парламент Молдови оголосив у країні режим надзвичайного стану на період 60 днів, починаючи з 24 лютого.

Теги: #молдова #біженці
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