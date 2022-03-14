Народні депутати пропонують збільшити чисельність Держприкордонслужби на сім тисяч військовослужбовців

Група народних депутатів пропонує збільшити чисельність Державної прикордонної служби в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців.

Відповідний законопроект №7161 "Про внесення змін до статті 6 закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо збільшення чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України" зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб, зокрема, 45 тисяч військовослужбовців. Автори законодавчої ініціативи пропонують, щоб у особливий період загальна чисельність цього правоохоронного органу збільшилася на кількість особового складу, покликаного на військову службу, та налічувала 60 тисяч осіб, з яких 52 тисячі – військовослужбовці.