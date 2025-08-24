Інтерфакс-Україна
05:00 24.08.2025

Прикордонники знищили телевежу і склад із пальним росіян на Північно-Слобожанському напрямку

Оператори бойових дронів підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку знищили телекомунікаційну вежу та склад із паливно-мастильними матеріалами російських загарбників, повідомила Держприкордонслужба.

"Знищено телекомунікаційну вежу противника, ворожий наземний дрон, склад з паливно-мастильними матеріалами, укриття та бліндажі ворога", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ліквідовано мінометну установку противника, виведено з ладу термінал супутникового зв’язку ворога, уражено укриття ворожих операторів FPV-дронів.

Також ліквідовано групу противника під час облаштування фортифікаційних споруд. Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі.

Джерело: https://dpsu.gov.ua/uk/news/48190-video-na-pivnichno-slobozhanskomu-napryamku-operatori-droniv-rubpak-prajm-nevpinno-nishat-rosijskih-okupantiv

