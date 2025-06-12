Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 9, пошукову операцію закінчено - мер

Тіло ще одної загиблої людини знайдено під завалами будівлі на території підприємства в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок комбінованої масованої ворожої атаки 7 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов в Телеграм.

"Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою. Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок комбінованої масованої атаки 7 червня зросла до 9.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2682