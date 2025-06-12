Інтерфакс-Україна
Події
22:04 12.06.2025

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 9, пошукову операцію закінчено - мер

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Тіло ще одної загиблої людини знайдено під завалами будівлі на території підприємства в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок комбінованої масованої ворожої атаки 7 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов в Телеграм.

"Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою. Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок комбінованої масованої атаки 7 червня зросла до 9.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2682

Теги: #харків #кількість #жертви #атака

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