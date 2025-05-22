В Держприкордонслужбі повідомили про відсутність втручання в роботу їх камер відеоспостереження

Несанкціоноване втручання в роботу систем відеоспостереження Державної прикордонної служби України не фіксувалося, повідомив речник прикордонного відомства Андрій Демченко.

"Щодо систем відеоспостереження ДПСУ на кордоні проникнення чи втручання не було", - сказав Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, коментуючи інформацію про начебто отримання російськими окупантами доступу до 10 тис. камер поблизу військових об'єктів і залізничних станцій, 80% з яких були в Україні.

Раніше британське видання The Guardian повідомила з посиланням на розвідувальну службу Великої Британії, що підрозділ Головного розвідувального управління Міністерства оборони РФ (ГРУ МО) отримав доступ до камер біля переходів, військових об'єктів і залізничних станцій у ключових європейських точках.

Повідомлялося, що підрозділ ГРУ 26165, також відомий як APT 28 або Fancy Bear, проводив зловмисну кібер-кампанію проти державних і приватних організацій в країнах НАТО з 2022 року. "Окрім нападів на логістичні підприємства, учасники підрозділу 26165, ймовірно, використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як пункти перетину кордону, військові об'єкти та залізничні станції, щоб відстежувати переміщення матеріалів в Україну. Зловмисники також використовували законні муніципальні служби, такі як камери спостереження за дорожнім рухом", - йдеться в аналітичній записці Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

Стверджується, що було отримано доступ до близько 10 тис камер поблизу "військових об'єктів і залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів в Україну", з яких 80% начебто знаходилися в Україні і 10% - в Румунії, 4% камер були розташовані в Польщі, 2,8% - в Угорщині та 1,7% - у Словаччині. Місцезнаходження решти камер, які були атаковані, не повідомляється. Як стверджується, злом дозволив би отримати доступ до "миттєвих знімків" зображень з камер.

Були й інші спроби, спрямовані на збір конфіденційної інформації про вантажі, наприклад, розклад руху поїздів і транспортні накладні, стверджується в документі.