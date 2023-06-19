Події

19:05 19.06.2023

Держекоінспекція здійснюватиме спостереження в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації

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Держекоінспекція здійснюватиме спостереження в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації

Державна екологічна інспекція України здійснюватиме спостереження в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вдосконалюємо державну систему моніторингу довкілля. Держекоінспекція здійснюватиме спостереження в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

За його словами, це допоможе ефективно відповісти на виклики, що стоять перед Україною після катастрофи на Каховській ГЕС.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, встановлено, що в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації Держекоінспекція додатково здійснює спостереження за станом довкілля або його складових та забезпечує оперативне інформування населення про довкілля.

 

Теги: #спостереження #екологія #інспекція

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