Інтерфакс-Україна
Події
19:52 21.06.2025

ООН запустила міжнародну панель з управління хімречовинами і відходами

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ООН запустила міжнародну панель з управління хімречовинами і відходами

Новий природоохоронний механізм - Міжурядову науково-політичну панель щодо належного управління хімічними речовинами й відходами та запобігання забрудненню створили держави-члени ООН під час засідання в Пунта-дель-Есте (Уругвай), повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"20 червня в м. Пунта-дель-Есте, Уругвай, завершилося Міжурядове засідання, під час якого було ухвалено рішення про створення науково-політичної панелі для подальшого сприяння належному управлінню хімічними речовинами й відходами та запобіганню забрудненню", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в суботу.

Під час цього засідання було фіналізовано установчі документи науково-політичної панелі, а також розроблено проєкти правил процедури та інших необхідних для роботи механізму документів.

В Міндовкілля наголосили, що Україна взяла активну участь у створенні зазначеної панелі - з 2023 року позаштатний радник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, офіцер відділу організації заходів екологічної безпеки управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Роман Філоненко відігравав активну роль у формуванні операційних засад новоствореної панелі як член керівного органу процесу - Бюро робочої групи, яка опікувалася розробленням механізму.

Окрім того, у ході роботи засідання, участь якому також взяв дипломат Міністерства закордонних справ України Ілля Карандась, делегація українського Уряду вчергове інформувала світову спільноту про серйозні наслідки збройної агресії РФ для довкілля, а також підкреслила, що Україна сподівається на всебічне залучення експертизи та механізмів панелі до подолання наслідків злочинних дій окупанта.

"Спроби рф завадити виступу української делегації та зірвати роботу Міжурядового засідання не мали успіху", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #екологія #оон

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