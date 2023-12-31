Нацполіція з 1 січня додасть 50 камер автофіксації порушень ПДР

На дорогах України з 1 січня почнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, а їхня загальна кількість сягне 265, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю почне працювати вперше", - написав він у телеграм-каналі.

Білошицький уточнив, що в Києві та області додадуть 8 комплексів (нових - 4, з них 2 у Борисполі), у Миколаєві та області - 12 (6), м. Кривий Ріг - 2 (2), у Полтаві та області - 3 (1), у Чернігові та області - 6 (5), у Вінницькій області - 3 (1), у Волинській області - 1 (1), у Житомирській області - 2 (2), у Закарпатській - 1 (1), в Івано-Франківській - 4 (4), у Львові та області - 5 (1) і в Одеській області - 3 (3).

Представник Нацполіції нагадав, що штраф за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год - 340 грн; більше ніж на 50 км/год - 1700 грн.

Як повідомлялося, камери автоматичної фіксації порушень ПДР почали працювати в Україні з червня 2020 року, що, за даними МВС, дало змогу в кілька разів знизити кількість аварій і смертельних у ДТП. Після початку повномасштабного вторгнення РФ камери вимкнули, однак у травні 2022 року Білошицький повідомив про відновлення роботи 128 камер у 20 містах і за межами населених пунктів у 10 областях України.