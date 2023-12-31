Події

12:29 31.12.2023

Нацполіція з 1 січня додасть 50 камер автофіксації порушень ПДР

2 хв читати
Нацполіція з 1 січня додасть 50 камер автофіксації порушень ПДР

На дорогах України з 1 січня почнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, а їхня загальна кількість сягне 265, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю почне працювати вперше", - написав він у телеграм-каналі.

Білошицький уточнив, що в Києві та області додадуть 8 комплексів (нових - 4, з них 2 у Борисполі), у Миколаєві та області - 12 (6), м. Кривий Ріг - 2 (2), у Полтаві та області - 3 (1), у Чернігові та області - 6 (5), у Вінницькій області - 3 (1), у Волинській області - 1 (1), у Житомирській області - 2 (2), у Закарпатській - 1 (1), в Івано-Франківській - 4 (4), у Львові та області - 5 (1) і в Одеській області - 3 (3).

Представник Нацполіції нагадав, що штраф за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год - 340 грн; більше ніж на 50 км/год - 1700 грн.

Як повідомлялося, камери автоматичної фіксації порушень ПДР почали працювати в Україні з червня 2020 року, що, за даними МВС, дало змогу в кілька разів знизити кількість аварій і смертельних у ДТП. Після початку повномасштабного вторгнення РФ камери вимкнули, однак у травні 2022 року Білошицький повідомив про відновлення роботи 128 камер у 20 містах і за межами населених пунктів у 10 областях України.

 

Теги: #камери #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:31 25.12.2023
Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

10:51 28.11.2023
Нацполіція викрила групу хакерів, яка завдала понад 3 млрд грн збитків

Нацполіція викрила групу хакерів, яка завдала понад 3 млрд грн збитків

13:19 22.10.2023
За добу зареєстровано 23 воєнні злочини окупантів у Херсонській області, у Тягинці пошкоджено ліцей і два приватні будинки - поліція

За добу зареєстровано 23 воєнні злочини окупантів у Херсонській області, у Тягинці пошкоджено ліцей і два приватні будинки - поліція

17:38 18.10.2023
"Нафтогаз" і Нацполіція затримали групу осіб під час спроби незаконно врізатися в нафтопровід у Житомирській області - Чернишов

"Нафтогаз" і Нацполіція затримали групу осіб під час спроби незаконно врізатися в нафтопровід у Житомирській області - Чернишов

13:59 10.10.2023
Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом, необхідно повернутися до питання електрошокерів - глава Нацполіції

Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом, необхідно повернутися до питання електрошокерів - глава Нацполіції

13:26 10.10.2023
"Лють" просувається, забезпечена необхідним, але є і втрати - глава Нацполіції

"Лють" просувається, забезпечена необхідним, але є і втрати - глава Нацполіції

13:12 10.10.2023
Поліцейських, які залишилися в окупації та перейшли на бік ворога, менше ніж пів відсотка, всім їм повідомлено про підозру - голова Нацполіції

Поліцейських, які залишилися в окупації та перейшли на бік ворога, менше ніж пів відсотка, всім їм повідомлено про підозру - голова Нацполіції

12:52 10.10.2023
У більшості випадків наполягаємо на евакуації з прифронтових територій, але є "почекуни" - голова Нацполіції

У більшості випадків наполягаємо на евакуації з прифронтових територій, але є "почекуни" - голова Нацполіції

12:23 10.10.2023
Глава Нацполіції: За час війни виявлено 126 ДРГ, у поліцейській базі "Блокпост" майже 2,5 млн осіб

Глава Нацполіції: За час війни виявлено 126 ДРГ, у поліцейській базі "Блокпост" майже 2,5 млн осіб

12:16 10.10.2023
Голова Нацполіції: Корупція та незареєстрована зброя - ризики дестабілізації

Голова Нацполіції: Корупція та незареєстрована зброя - ризики дестабілізації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

Уже 23 загиблих у п'ятницю киянина - начальник КМВА

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

Вночі сили ППО знищили 21 із 49 БпЛА "Shahed", які атакували Україну - ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

У перший день нового року в західних, північних та Вінницькій областях - помірний дощ, у Карпатах - значний, повідомляють синоптики

ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

Кількість постраждалих у Херсоні зросла до семи осіб - ОВА

Померла одна з постраждалих унаслідок ракетного обстрілу м. Сміла 29 грудня - голова ОВА

Уже 23 загиблих у п'ятницю киянина - начальник КМВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Херсона зросла до 5 осіб – голова МВА

Чистий приплив в Україну за тиждень становив 22 тис. - Держприкордонслужба

Окупанти обстріляли Херсон, поранено троє людей - голова МВА

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинуло 4 людини, поранено - 12 - Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА