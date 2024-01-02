СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня

Служба безпеки України встановила адреси і демонтувала вебкамери, які були зламані російськими спецслужбами і транслювали роботу ППО і локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня.

"Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони в столиці", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був розташований на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

"Однак унаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під'єднали її до стримінгової платформи в YouTube", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, як зазначають у СБУ, окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камери.

Згідно з повідомленням, інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва, - мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, включно з об'єктами критичної інфраструктури.

"За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки та коригування ударів по Києву", - наголошують у спецслужбі.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи з нейтралізації нових спроб ворога здійснювати розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. IP-камер, які ворог міг використовувати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян - повідомляти про виявлені стрими з таких камер на офіційний чатбот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10757