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10:40 17.05.2023

СБУ заблокувала онлайн-камери, які зафіксували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня

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СБУ заблокувала онлайн-камери, які зафіксували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу систем української протиповітряної оборони.

Як повідомляється на сайті СБУ в середу, виявлені відеокамери перебувають на балансі кількох столичних комерційних структур.

"Доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - ідеться в повідомленні.

СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану), вживають заходів для встановлення обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- та відеоматеріалів у мережі Інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - наголосили в спецслужбі.

Теги: #сбу #камери #кіберзахист

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