Інтерфакс-Україна

Події

05:53 01.04.2025

Британія зобов'яже компанії посилити кіберзахист після хвилі атак – ЗМІ

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Уряд Великої Британії ухвалить закон для посилення кіберзахисту після хвилі хакерських атак з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, повідомляє агенство Bloomberg у вівторок.

У заяві Міністерства науки, інновацій та технологій йдеться, що під дію нового закону потраплять близько 1000 компаній. Йдеться про компанії, які надають IT-послуги критично важливій національній інфраструктурі. Ухвалення закону очікується до кінця року.

"Спроби порушити наш спосіб життя і атакувати нашу цифрову економіку тільки набирають обертів, і ми не стоятимемо осторонь, поки ці інциденти тримають у заручниках наше майбутнє процвітання", - заявив міністр технологій Пітер Кайл.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-31/uk-to-compel-1-000-firms-to-shore-up-cyber-defenses-after-hacks

Теги: #кіберзахист #закон #британія

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