Співробітники Tesla роками пересилали один одному відео з камер спостереження чужих машин

Компанія Tesla запевняє, що особливо цінує право клієнтів на приватне життя, однак, як пише The Guardian, виявилося, що співробітники компанії в 2019 - 2022 рр. пересилали один одному записи відеокамер і фото, зроблені камерами електрокарів.

Зазначається, що деякі з них можуть вважатися досить компрометуючими. Наприклад, один зі співробітників зізнався, що пересилав відео, на якому власник машини підходив до неї повністю голим.

Також працівники ділилися записами аварій. Наприклад, на одній із них Tesla на високій швидкості збиває дитину на велосипеді.

Більшість фото і відео доволі одноманітні: це собаки, які потрапили на камеру, або смішні дорожні знаки. Із цих кадрів співробітники Tesla робили меми і ділилися ними з колегами.

The Guardian зазначає, що в політиці безпеки Tesla зазначено, що записи камер анонімні і жодним чином не можуть бути співвіднесені з особистістю власника. Однак, за словами співробітників, програма показує, де було зроблено запис, що дає можливість вирахувати і власника цього конкретного електрокара.

Повідомляється, що деякі записи було зроблено, коли машини стояли вимкненими на парковці. Працівники компанії зазначають, таким чином могли бачити, наприклад, що знаходиться в гаражі у водія.

Tesla поки що ніяк не коментує ці повідомлення.