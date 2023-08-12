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07:30 12.08.2023

МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

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МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

Директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі запевнив, що команда експертів уважно стежитиме за процесом переходу 6-го блоку Запорізької ЗАЕС у режим "гарячого зупину", йдеться у звіті на сайті МАГАТЕ.

"Група МАГАТЕ на майданчику буде уважно стежити за операціями з переходу між станами зупину енергоблоків 4 і 6", - ідеться в заяві.

Зазначається, що четвертий блок переведуть у режим "холодного зупину" для встановлення точної причини виявленого витоку води і проведення профілактичних робіт із ремонту пошкодженого парогенератора.

У звіті також повідомляють, що протягом трьох днів шостий блок ЗАЕС має бути переведений у режим "гарячого зупину".

З 21 квітня енергоблок №6 перебував у режимі "холодного зупину" для здійснення перевірки та обслуговування систем безпеки.

У заяві директора МАГАТЕ зазначається, що інші блоки станції залишаться в режимі "холодного зупину".

Також Гроссі зазначив, що протягом четверга на ЗАЕС двічі відключалася Дніпровська лінія електропередачі у 750 кВ. Таким чином, станції довелося покладатися на єдину резервну лінію 330 кВ для постачання енергії для гарантування безпечного функціонування.

Рівень води в ставці-охолоджувачі на АЕС залишається стабільним - він падає приблизно на 1 см на день, йдеться у звіті.

Крім того, у звіті зазначили, що в результаті проведених експертами агентства обходів на території станції було виявлено кілька військових вантажівок для технічного обслуговування в машинному залі 2-го енергоблоку. Мін або вибухівки на території ЗАЕС знайдено не було.

 

 

 

Теги: #магате #спостереження #заес

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