МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС
Директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі запевнив, що команда експертів уважно стежитиме за процесом переходу 6-го блоку Запорізької ЗАЕС у режим "гарячого зупину", йдеться у звіті на сайті МАГАТЕ.
"Група МАГАТЕ на майданчику буде уважно стежити за операціями з переходу між станами зупину енергоблоків 4 і 6", - ідеться в заяві.
Зазначається, що четвертий блок переведуть у режим "холодного зупину" для встановлення точної причини виявленого витоку води і проведення профілактичних робіт із ремонту пошкодженого парогенератора.
У звіті також повідомляють, що протягом трьох днів шостий блок ЗАЕС має бути переведений у режим "гарячого зупину".
З 21 квітня енергоблок №6 перебував у режимі "холодного зупину" для здійснення перевірки та обслуговування систем безпеки.
У заяві директора МАГАТЕ зазначається, що інші блоки станції залишаться в режимі "холодного зупину".
Також Гроссі зазначив, що протягом четверга на ЗАЕС двічі відключалася Дніпровська лінія електропередачі у 750 кВ. Таким чином, станції довелося покладатися на єдину резервну лінію 330 кВ для постачання енергії для гарантування безпечного функціонування.
Рівень води в ставці-охолоджувачі на АЕС залишається стабільним - він падає приблизно на 1 см на день, йдеться у звіті.
Крім того, у звіті зазначили, що в результаті проведених експертами агентства обходів на території станції було виявлено кілька військових вантажівок для технічного обслуговування в машинному залі 2-го енергоблоку. Мін або вибухівки на території ЗАЕС знайдено не було.