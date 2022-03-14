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20:04 14.03.2022

"Лікарняні" та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами під час воєнного стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не обробив документи - Мінсоцполітики

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Міністерство соціальної політики заявляє, що "лікарняні" та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами під час воєнного стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не опрацював документи.

"Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що під час воєнного стану ті працівники, чиї роботодавці не змогли опрацювати лікарняний та подати за ними заяву-розрахунок, можуть звернутися до Фонду соціального страхування України та отримати безпосередньо від нього виплату "лікарняних" або допомоги з вагітності та пологів", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що для отримання виплат у такій ситуації необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення Фонду соцстрахування за місцем тимчасового перебування в результаті переміщення через бойові дії, за місцем реєстрації або в іншому зручному місці.

Безпосередньо працівнику можуть бути нараховані: допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога з тимчасової втрати працездатності та допомога на поховання.

Кошти Фонд перерахує на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Теги: #війна #лікарні
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