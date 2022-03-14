Події

19:33 14.03.2022

Американські лікарі працюватимуть у польовому госпіталі поблизу Львова, а ізраїльські - на Яворівщині

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Київ. 14 березня. Інтерфакс-Україна - Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий шпиталь, де вони безоплатно нададуть медичну допомогу кожному, хто її потребуватиме в контексті війни, заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму телеграмі.

За його словами, близько сотні лікарів працюватимуть у лікарні, деякі з них мають досвід роботи в Іраку. Водночас, мобільний медзаклад зможе взяти 60 пацієнтів.

Лікарню розгорнула міжнародна гуманітарна організація Сумка Самаритянина. "Львівська обласна військова адміністрація сприятиме розвитку цієї важливої ініціативи", пообіцяв Козицький.

Він зазначив, що все необхідне лікарі привезли з собою. Вони зможуть лікувати пацієнтів цілодобово.

Серед послуг, які лікарня може надати: надзвичайна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, включно з акушерством.

Крім того, на цьому тижні голова Львівської ОВА додав, почне працювати лікарня на Яворівщині. Її розгорнули ізраїльські медики.

Джерело: https://t.me/kozytsky_maksym_Offial/1520.

Теги: #лікарі #львівщина
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