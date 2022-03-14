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19:21 14.03.2022

Спілка ректорів просить уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році

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Київ. 14 березня. Інтерфакс-Україна - Спілка ректорів України проситиме уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році.

"Спілка ректорів України прийняла важливі рішення щодо ситуації у вищій школі та участі її представників у обороні держави під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти та науки.

Відповідно до затвердженого рішення, пріоритетними завданнями Союзу є: підтримка ініціативи МОН щодо відміни ДПА, ЗНО в середній школі, спрощення вступу до магістратури у 2022 році, відміни випуску в медичних університетах за системою «Крок»; надання права університетам самостійно встановлювати розмір оплати за навчання (у разі потреби);звернення до уряду з проханням збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для вступників 2022 року, особливо для абітурієнтів із найбільш постраждалих територій.

Також Спілка ректорів: закликала Вчені ради та ректорати ЗВО перераховувати щомісячно одноденний заробіток на рахунок Збройних сил України; засудила дії Ради ректорів Росії та Білорусі, які ганебно підтримали військову агресію проти України; звернулася до всіх університетів-партнерів за кордоном і міжнародних колег із закликом підтримати Україну, тиснути на свої уряди та парламенти щодо запровадження санкцій проти Росії, а також закриття неба над Україною.

Теги: #держзамовлення #університети #українські
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