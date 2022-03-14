Мінфін анонсував дебютний випуск доларових військових облігацій

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах 15 березня втретє запропонує гривневі військові облігації та вперше – валютні у доларах США.

Згідно з інформацією на сайті відомства, термін їх обігу – 407 днів, на відміну від дисконтних гривневих паперів за ними тричі передбачено виплату відсотків: 27 квітня і потім двічі за півроку.

Крім того, покупцям буде запропоновано "короткі" ОВДП із погашенням через 42 дні.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав цих паперів на 20 млрд грн.

На перших двох комерційних аукціонах із розміщення військових облігацій терміном обігу трохи більше ніж рік 1-го та 8 березня покупці придбали їх відповідно на 8,1 млрд грн та 6,6 млрд грн під 11% річних.