Україна вимагає негайного виключення Росії зі складу Ради Європи - Шмигаль

Україна вимагає негайного виключення Росії зі складу Ради Європи, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль, виступаючи на надзвичайній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 14 березня.

"Всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути ще жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи! Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим невиправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Шмигаль також закликав європейських політиків закрити небо над Україною та об'єднати зусилля для припинення агресії, вбивства цивільних і гарантування безпеки гуманітарних коридорів.

"Необхідно зупинити агресію. Поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європа не опинилась у вогні. Тому вимагаємо: закрийте небо над Україною! Закрийте небо, заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки", - наголосив прем'єр.

У свою чергу президент ПАРЄ Тіні Кокс підтвердив солідарність Асамблеї та всієї міжнародної спільноти з Україною та наголосив, що процедуру виключення держави-члена Ради Європи з лав організації було запушено вперше за 73 роки її існування.