Відновлено енергопостачання 60 тис. абонентів на Миколаївщині, 14 тис. – на Донеччині, 10 тис. – на Харківщині та 3 тис. – на Сумщині

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" та операторів системи передачі (обленерго) відновили енергопостачання майже 60 тис. абонентів у Миколаївській області, 14 тис. – у Донецькій, 10 тис. – у Харківській та 3 тис. – у Сумській, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в понеділок увечері.

За її даними, також тривають роботи з підвищення надійності електропостачання Києва.

Загалом енергосистема України, незважаючи на значні ушкодження енергетичної інфраструктури російськими військами, працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц у допустимому діапазоні.