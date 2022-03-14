Події

19:00 14.03.2022

Резніков назвав пріоритетним посилення ППО та ПРО в Україні

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Резніков назвав пріоритетним посилення ППО та ПРО в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про роботу над отриманням Україною систем протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ППО), наголосивши на пріоритетності цього завдання.

"Посилення ППО та ПРО – зараз головний пріоритет, ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю. Відверто скажу – це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни", - написав Резніков у фейсбуці у понеділок.

За його словами, українські Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже знищили 167 літаків та гелікоптерів окупаційної армії, а також десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти міста України.

Джерело: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/367125708757120

Теги: #про #міноборони #ппо
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