Уряд спростив затвердження бюджетних програм

Кабінет Міністрів спростив затвердження бюджетних програм та інших бюджетних документів, а також порядок казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову Кабміну від 13 березня №267 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документ передбачає, зокрема, оперативне затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів та інших документів без погодження з Міністерством фінансів.

Крім цього, постанова дозволяє оперативно затверджувати документи, що використовуються в бюджетному процесі, керівнику та/або заступникам керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад.

Джерело: https://cutt.ly/2A8pR6Q