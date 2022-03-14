Митниця фіксує найбільші черги з пішоходів на пунктах "Шегині" на кордоні з Польщею та "Малі Селменці" зі Словаччиною

Державна митна служба фіксує найбільші черги з пішоходів на пунктах пропуску "Шегині" на польському кордоні, де очікує близько 450 осіб, а також "Малі Селменці" на кордоні зі Словаччиною – там стоять близько 120 людей.

"Станом на 15:00 є черги в пунктах пропуску: "Рава-Руська" та "Шегині" на кордоні з Польщею; "Малі Селменці" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною; "Орлівка" та "Порубне" на кордоні з Румунією; "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою", – повідомило відомство у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, за польським напрямком на пункті пропуску "Угринів" очікує 50 пішоходів, "Рава-Руська" - 50 автомобілів та 70 пішоходів, "Смільниця" - 20 авто, "Краківець" - 15 авто та 12 автобусів.

Водночас пункти "Ягодин", "Устилуг", "Грушів" є вільними, зазначає митниця.

За словацьким напрямком, крім "Малих Селменців", 65 авто та 35 пішоходів очікують на пункті "Ужгород" та 10 авто - на пункті "Малий Березний".

Угорський напрямок загалом вільний, на пунктах "Лужанка" - 25 авто, "Вилок" - 10 авто, "Косино" - 5 авто, пункти "Тиса" та "Дзвінкове" вільні.

По 50 авто очікують пропуску на румунському напрямку в пунктах "Порубне" (також 50 пішоходів) та "Орлівка". На пункті "Солотвино" - 15 авто, "Дякове" вільне.

Щодо молдовського напрямку, на ньому більшість пунктів вільні. Проте на пункті "Могилів-Подільський" стоять 85 авто та 15 пішоходів, на "Паланці" - 150 пішоходів.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1343