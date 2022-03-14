Події

16:04 14.03.2022

З Луганської області евакуювали ще понад 1600 осіб – голова Луганської ОВА

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З Луганської області за добу евакуювали ще понад 1600 людей із Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Кремінної гуманітарним коридором, повідомив голова Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні ще понад 1600 людей врятовані від "руского міра". По гуманітарному коридору вдалося вивезти близько 600 мирних жителів із Сєвєродонецька, 480 - з Рубіжного, 260 - з Лисичанська, 130 - з Попасної, 80 - з Гірського та 82 людини - з Кремінної", - поінформував Гайдай у телеграмі.

Колона з Луганської області прибуде до Слов'янська, де всім буде надано тимчасовий притулок, необхідну допомогу та подальшу можливість дістатися до безпечніших регіонів України залізницею.

13 березня з Луганської області також гуманітарним коридором евакуювали 1600 жінок, дітей та людей похилого віку.

Джерело: https://t.me/luhanskaVTSA/431

Теги: #евакуація #луганщина
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