Війська РФ підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - йдеться у повідомленні

За даними НАЕК, під час вибухів персонал залишав робочі місця.

"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - наголосили у компанії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що під час обстрілу ЗАЕС 4 березня, внаслідок чого спалахнула пожежа в навчально-тренувальному центрі, залишилося багато мін, які не розірвалися, що становить величезну загрозу ядерній безпеці.