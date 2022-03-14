Події

15:37 14.03.2022

Інформвійська України зламують сайти РФ і ставлять туди жертв російської армії

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Українські інформаційні війська працюють над тим, щоб інформувати громадян РФ про військові злочини, які вчиняє їх армія в Україні.

Так, на сайті дитячої лікарні Санкт-Петербургу та інших на головній сторінці з'явилися матеріали проєкту "Харківський трибунал. Нюрнберг 2022" про злочини армії РФ. Інформацію про це розміщено на сайті проєкту.

Під час спроби зайти на головну сторінку лікарні відображаються матеріали про обстріл житлових кварталів міст та сіл, через які загинули мирні громадяни, серед яких багато дітей.

Сайт "Харківський трибунал. Нюрнберг 2022" також відображається під час перегляду російського туристичного сайту для пошуку та оренди вілл за кордоном.

Теги: #рф #війна #сайти
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